O treinador do Benfica, Jorge Jesus, deixou a ideia de que se tivesse uma certeza que a pandemia parava caso o futebol profissional parasse novamente em Portugal, que era apologista de nova interrupção. Contudo, sublinhou os «cuidados» a ter, não crendo que é pela competição estar a decorrer que há um maior número de casos no país.

«Se eu tivesse a certeza que o futebol parava e partir daí a pandemia ficava controlada, era da opinião que devíamos parar já, mas não é por esse motivo, pelo futebol estar em competição, que estão a acontecer tantos problemas de covid. Não é fácil poder ter uma opinião em relação a essa pergunta. Agora, se tivesse uma certeza que o futebol parava e pandemia também parava, era já hoje. Não era hoje, era ontem. Penso que não é por aí e se calhar é termos cada vez mais cuidados, ao que está a acontecer à sociedade em Portugal e no mundo», disse, na antevisão à receção ao Nacional.

Jesus disse ainda, com a possível conquista da Taça da Liga falhada, mas ainda em ação, além da Liga, na Liga Europa e na Taça de Portugal, que não é tempo para fazer balanços. «Não há vencedores de inverno, os vencedores são quando acabam o campeonato e só no fim do campeonato é que podemos fazer uma comparação da época», apontou, falando ainda do facto de trabalhar com o grupo partido.

«Como é óbvio, é complicado, não só porque não tens mais de metade do plantel. As ideias que transportamos para a equipa não são iguais, mas também há dias em que precisamos de separar o treino por setores e pode favorecer. Agora, para trabalhar por setores, precisas de uma equipa técnica que possa ajudar e é isso que temos feito, com os elementos que fomos buscar à equipa B, que têm ajudado a criar as melhores condições de trabalho para a equipa. Cada vez mais estamos a adaptar-nos uns aos outros e é dentro desse princípio que temos confiança de que, amanhã, teremos uma equipa em condições para poder vencer o Nacional», referiu.

O Benfica-Nacional joga-se a partir das 17 horas de segunda-feira, no Estádio da Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.