Os casos de covid-19 que estão a afetar a estrutura profissional de futebol do Benfica marcaram a antevisão de Jorge Jesus à receção ao Nacional. O treinador diz que só há uma solução: ir a jogo com os jogadores que tem disponíveis, sem olhar – ainda que seja difícil de não lamentar – os atuais dez casos de covid-19 no plantel, além do lesionado André Almeida.

Fruto das ausências de Odysseas Vlachodimos, Helton Leite, Grimaldo, Nuno Tavares, Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Diogo Gonçalves, Everton e Waldschmidt, Jesus reconheceu que é complicado construir um onze inicial, cuja previsão pode mudar de um dia para o outro, como aconteceu com o que esperava fazer ante o Nacional, fruto das infeções confirmadas este domingo, de Everton e Vlachodimos.

«Claro que se torna difícil, se me perguntar ontem, por exemplo, qual a equipa que tinha na cabeça, era uma. Depois de saber o teste, já tenho de ter outra, porque [mais] dois jogadores vão ficar de fora, o Odysseas e o Everton. Portanto, todos os dias é uma incerteza, podes pensar em lançar o primeiro onze, mas depois podes ficar sem dois ou três jogadores. Isto é novidade, nenhum treinador estava habituado, agora vai começar a estar. Sou impotente, não tenho força para reverter seja o que for. Tem de ser com os jogadores que estão em condições», disse.

«Nós temos, como é óbvio, de trabalhar com os jogadores que temos, acreditamos em todas as possibilidades e qualidades dos jogadores, sabemos que dez [jogadores] é muito jogador, incluindo a minha equipa técnica que também me suporta no trabalho, mas estamos confiantes na mesma, os jogadores que vão jogar têm que dar o melhor de si. Por eles e pelos colegas em casa. Portanto esperamos que o Benfica consiga, dentro do possível, com uma equipa que não tem jogado tanto, manter um ritmo alto, competitivo, para corresponder às dificuldades que o Nacional pode colocar e apresentarmos soluções para criar situações de golo, com a qualidade coletiva e com a qualidade individual dos nossos avançados», expressou, ainda.

O Benfica-Nacional joga-se a partir das 17 horas de segunda-feira, no Estádio da Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.