Os jogadores do Valência abandonaram este domingo o terreno de jogo aos 33 minutos do jogo contra o Cádiz, depois de Mouctar Diakhaby ter recebido alegadamente insultos racistas de Juan Cala.

Diakhaby decidiu que não queria continuar em campo e os colegas seguiram-no, recolhendo aos balneários. O jogo foi, por isso, momentaneamente interrompido, mas foi retomado, já sem Diakhaby em campo, ele que foi substituído por Guillamón.

O jornal Marca transcreve a parte do relatório do árbitro Medie Jiménez sobre o incidente.

«Ao minuto 29, interrompi o jogo devido a um confronto entre jogadores de ambas as equipas. O jogador número 12 do Valência, Mouctar Diakhaby, admoestado por discutir com um adversário, disse-me textualmente: 'Ele chamou-me negro de m****', em referência ao jogador número 16 do Cádiz, Juan Torres Ruiz. Este facto não foi ouvido por nenhum integrante da equipa de arbitragem".»

«Passados uns instantes, o Valência decide abandonar o terreno de jogo. Por este motivo, o jogo é temporariamente suspenso. Ambas as equipas regressam aos respetivos balneários. Após uns minutos de suspensão, o delegado do Valência, David Rangel Pastor, na presença do delegado do Cádiz, Antonio Navarrete Reyes, comunica-nos que decidem realizar a substituição do jogador número 12, Mouctar Diakhaby, e continuar com o jogo. Além disso, acordou-se dar cinco minutos de aquecimento para ambas as equipas com o objetivo de evitar lesões. O jogo foi retomado 24 minutos depois da interrupção, desenrolando-se a partir desse momento com normalidade.»