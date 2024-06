O Valência, da La Liga, renovou contrato com o treinador Rubén Baraja por mais uma época, até 30 de junho de 2026. Em comunicado, o clube diz querer «mostrar o seu orgulho e confiança na figura do nosso treinador».

«Desde a sua chegada, em fevereiro de 2023, Rubén Baraja e a sua equipa técnica incutiram no dia a dia do clube um conjunto de valores competitivos que devem ser a base sólida para continuar a construir. Sob a sua orientação, a equipa principal do Valência CF sempre demonstrou personalidade, ambição e exigência, qualidades necessárias para defender este brasão», dizem os responsáveis do clube, em comunicado oficial.

Rubén Baraja foi também futebolista do Valência. Na sua carreira como jogador, conquistou duas Ligas, uma Taça UEFA, uma Supertaça Europeia e uma Taça do Rei.

Na época passada, o Valência ficou em nono classificado da Liga. Thierry Correia e André Almeida, futebolistas portugueses, atuam no clube do sul de Espanha.