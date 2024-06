O Valência anunciou esta quarta-feira a contratação de Stole Dimitrievski.

O guarda-redes macedónio de 30 anos deixa o Rayo Vallecano ao fim de seis temporadas e assina um contrato válido até junho de 2026 com o clube che.

Em Espanha, Dimitrievski jogou ainda no Nàstic, no Granada e no Cádiz.