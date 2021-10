Faz esta quarta-feira três anos que o helicóptero do dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, se despenhou junto ao estádio do clube, num acidente em que morreram cinco pessoas.

Vichai Srivaddhanaprabha tinha estado no encontro entre o Leicester e o West Ham e o helicóptero era o seu meio de transporte habitual. Nesse dia, a aeronave acabou por cair instantes após descolar do King Power Stadium.

Crispin Orr, inspector-chefe da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido (AAIB), assinalou a data em comunicado.

«Já se passaram três anos desde o trágico acidente de helicóptero em Leicester e nossos pensamentos são para as cinco pessoas que infelizmente perderam suas vidas naquela noite, para as suas famílias e para todas as pessoas afetadas por esta perda», começou por dizer.

«O AAIB conduziu uma investigação extremamente completa e detalhada que se mostrou tecnicamente muito complexa e que ainda está a decorrer. Publicaremos nosso relatório final detalhado assim que pudermos», acrescentou o responsável.