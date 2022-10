Morreu o piloto Victor Steeman, anunciou a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O neerlandês tinha sofrido um acidente durante a corrida de SuperSport300 do Mundial de Superbike, em Portimão.

A prova foi interrompida após o incidente que envolveu Steeman e o espanhol Gonzalez Perez. O piloto neerlandês foi transportado para o hospital, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Na sua nota, a FIM dá conta de uma mensagem da família de Steeman, que a Lusa transcreve: «Uma coisa que sempre receamos ao sermos pais de pilotos de motociclismo aconteceu agora. O nosso Victor não conseguiu vencer a sua última corrida. Apesar da dor insuportável e do pesar, temos muito orgulho em ter partilhado com vocês o nosso herói, que, ao morrer, salvou outras cinco pessoas, doando os seus órgãos. Queremos agradecer a todos pela forma como viveram connosco os últimos dias. Vamos sentir uma saudade enorme do Victor.»