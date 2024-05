Courtney Reum, o cunhado de Paris Hilton, já treina com o plantel do LANK Vilaverdense. O norte-americano chegou a Portugal há poucos dias e começou a trabalho no clube da II Liga na passada terça-feira. Em perspetiva está a estreia no próximo domingo, dia 5 de maio, em Coimbra, num jogo jogo em que o Vilaverdense recebe o Torreense.

Recorde-se que o jogador foi contratado em janeiro, no mercado de inverno, tendo no último dia sido inscrito como reforço da equipa. Apesar disso, só agora se juntou ao plantel. O Maisfutebol teve acesso às primeiras imagens do norte-americano a treinar, ele que está quase a fazer 46 anos e é um empresário com grande exposição nas redes sociais.