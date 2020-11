A FIFA pretende introduzir um vídeoárbitro mais simples e ao mesmo tempo mais acessível para permitir que todo o futebol tenha acesso a esta ferramenta.

Em comunicado, o organismo explica que um grupo de trabalho para «excelência em inovação» reuniu-se no passado dia 27 de outubro para discutir a temática do VAR, e o conceito «light», como lhe chama, foi um dos temas em análise.

«Um tópico importante foi o desenvolvimento do conceito ‘light’ do VAR, que visa criar sistemas de VAR para todos os níveis de jogo. O grupo de trabalho identificou fatores de custo variável, falou sobre a diminuição potencial da qualidade e sobre os requisitos mínimos para tal configuração de tecnologia. (…) Será agora apresentada ao mundo do futebol uma recomendação sobre os próximos passos para implementar o conceito VAR ‘light’», pode ler-se, em comunicado.

Diz a FIFA que também analisou o desenvolvimento da tecnologia das linhas de fora de jogo «para tornar o processo de revisão desses incidentes o mais eficiente possível». Refira-se que nos últimos tempos, várias situações de fora de jogo têm sido bastante discutidas no mundo do futebol, já que as linhas por vezes sugerem interpretações dúbias.