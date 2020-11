Depois de ter tido um teste positivo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou que Alex Telles teve um resultado negativo no segundo teste realizado à Covid-19 e que está disponível para o jogo contra o Uruguai, terça-feira.



De resto, o Manchester United está a acompanhar de perto a situação do lateral-esquerdo e acredita que frisou que este estará disponível para jogar contra o West Bromwich Albion.



«A equipa médica do United está a monitorizar a evolução deste caso no Brasil e vai fazer um novo ponto da situação quando o Telles regressar a Inglaterra mais à frente nesta semana. Esperamos que a nossa recente contratação ao FC Porto esteja disponível para o jogo de sábado», referiu o clube de Old Trafford, num comunicado divulgado na passada segunda-feira.

Lembre-se que Alex Telles teve pela primeira vez um teste positivo à Covid-19 em outubro passado.