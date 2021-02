O Arsenal prepara-se para defrontar o Benfica, em jogo da primeira mão dos 16avos da Liga Europa, num jogo agendado para esta quinta-feira em Roma, tendo Mikel Arteta passado as últimas sessões de trabalho preocupado com a capacidade finalizadora da equipa. Desta forma, o Arsenal aproveitou o treino para trabalhar as transições ofensivas e a finalização, numa sessão com muitos remates e muitos golos.