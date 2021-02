O Paços de Ferreira foi a Barcelos vencer o Gil Vicente por 2-1, esta terça-feira, no jogo que encerrou a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

João Amaral e Luiz Carlos, respetivamente aos 16 e 35 minutos, deram vantagem de dois golos ao Paços de Ferreira. Já perto do final do jogo, Alaa Abbas reduziu a diferença, mas o golo, aos 88 minutos, não evitou a derrota do Gil.

É a quinta vitória seguida do Paços na Liga, que vale o quinto lugar, com 31 pontos – à condição, porque o V. Guimarães tem 29 pontos e menos um jogo. Os castores estão a apenas dois pontos do Benfica e do Sp. Braga. O Gil Vicente está em zona de descida, no 17.º e penúltimo lugar, com 13 pontos. Leva quatro derrotas seguidas.