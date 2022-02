O Famalicão recebeu e venceu este domingo o Moreirense, por 5-0, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa comandada por Rui Pedro Silva resolveu praticamente o jogo na primeira parte, que chegou ao fim com o 4-0 no marcador.

Pêpê Rodrigues abriu as contas de penálti, aos 25 minutos, para o 1-0. O 2-0 surgiu por Simon Banza ao minuto 31, o 3-0 por Adrián Marín ao minuto 34 e o 4-0 por João Carlos Teixeira, ao minuto 45. Na segunda parte, Dolcek fez o 5-0 final, aos 69 minutos.

Com este resultado, o Famalicão garante no mínimo que ultrapassa o Moreirense ao final da jornada. Os famalicenses ocupam o 15.º lugar, com 20 pontos e o Moreirense desce a 16.º, com os mesmos 19. As duas equipas aguardam ainda o Arouca-Marítimo, que se disputa na segunda-feira: os arouquenses têm 18 pontos e menos um jogo, na 17.ª posição da classificação.