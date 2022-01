Sporting de Braga e Famalicão empataram este domingo a dois golos, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os bracarenses adiantaram-se no marcador por Ricardo Horta (13m), sofreram depois um duro revés com a expulsão de Bruno Rodrigues após falta dura sobre Banza (24m) e o Famalicão empatou com um belo golo de Rúben Lima ainda na primeira parte (31m).

Mais golos só na parte final do encontro, com Ivo Rodrigues a dar a volta ao marcador aos 81 minutos, mas um desentendimento entre Riccieli e Batubinsika ofereceu o 2-2 final a um oportuno Mario González, que desviou para a baliza deserta (90m).

Na classificação, o Sporting de Braga mantém o quarto lugar, com 32 pontos. O Famalicão é 17.º e penúltimo, com 12 pontos.