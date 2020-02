Tradutor apresentou-se muito discreto antes do jogo do Sp. Braga com o Wolves, deu um ar da sua graça na conferência de imprensa do Sp. Braga desta manhã e atraiu todas as atenções por fim na conferência de Steven Gerrard, treinador do Glasgow Rangers, que esta quarta-feira joga frente à equipa bracarense em jogo da Liga Europa.