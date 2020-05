Alexandre Guerreiro reiterou que concorda com o desfecho do julgamento da invasão da Academia de Alcochete, mas não com o modo como foi feito. O comentador da TVI não entende como o Ministério Público acusou Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto de serem os autores morais do ataque fundamentado em provas fracas, que não deveriam ter sido utilizadas desde o «primeiro dia«. Alexandre Guerreiro acrescenta ainda haver uma necessidade crassa da sociedade refletir sobre como vai ser possível repor a honra destas três pessoas.