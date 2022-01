O Casa Pia foi a Rio Maior bater o Vilafranquense por 2-0 em jogo da 16.ª jornada da II Liga e, desta forma, subiu ao pódio da classificação, aproveitando o facto do Rio Ave ter adiado o jogo com o Sp. Covilhã face ao número de casos de covid-19 no plantel.

Jota Silva, a passe de Rodrigo Galo, colocou os gansos em vantagem, ao minuto 33, enquanto Saviour Godwi ampliou a vantagem dos visitantes aos 71. O Vilafranquense acabou o jogo reduzido a dez por expulsão de Sangare, já perto do final do jogo, por acumulação de amarelos.

Com este triunfo, o Casa Pia descola do Rio ave e destaca-se no terceiro lugar da II Liga, a dois pontos do Feirense e a três do líder Benfica B, enquanto o Vilafranquense segue no 14.º lugar da classificação.