O presidente da Associação de Futebol de Portalegre (AFP), Daniel Pina, disse esta quarta-feira que o Villa Athletic Club reunia as condições legais para disputar as provas em que continua inserido, não sendo possível àquele organismo rejeitar a sua inscrição.

«Um clube, para se filiar na AFP, como em qualquer associação de futebol do país, tem de ser um clube legalmente constituído, com estatutos e órgãos sociais e ter sede e campo na área de jurisdição dessa associação, e foi o que aconteceu», explicou o dirigente.

O presidente do organismo, que falava no decorrer de uma conferência de imprensa, explicou que o Villa Athletic Club «reunia todos esses requisitos» e solicitou filiação na AFP, que, por sua vez, submeteu na «Plataforma Score» toda a documentação exigida para aprovação pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a qual veio a acontecer no dia 1 de agosto.

A Câmara Municipal de Ponte de Sor anunciou na terça-feira, através de comunicado, que revogou a cedência das instalações do seu Estádio Municipal e recinto multiúsos ao Villa Athletic Club, para os jogos de futebol da época 2022/2023.

O Villa Athletic Club foi fundado a 14 de junho de 2022, em Ponte de Sor, e está a passar por sérias dificuldades, já que «os investimentos iniciais previstos não se concretizaram» e o clube está agora a «ter algumas dificuldades ao nível de patrocínios diretos com marcas», revelou na terça-feira o presidente do clube, Fábio Lopes, em comunicado enviado à Lusa.