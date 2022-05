O italiano Vincenzo Nibali, um de sete ciclistas que venceram as três grandes Voltas, anunciou esta quarta-feira, após a quinta etapa da Volta a Itália, que vai terminar a carreira no final do ano.

Foi em Messina, na sua cidade natal, que o «tubarão» deu conta, entre lágrimas, que «está na hora de terminar».

«Estava à espera desta etapa há algum tempo, há anos. Foi aqui que comecei a correr e a treinar, e queria confirmar aqui que este é o meu último Giro e a minha última temporada», disse o ciclista da Astana.

Nibali, que faz 38 anos em novembro deste ano, venceu a Volta a Espanha em 2010, o Giro em 2013 e 2016, e a Volta a França em 2014.

Nesta edição da «corsa rosa», Nibali é 30.º da geral, numa época em que tem previsto regressar à Volta a França e também à «Il Lombardia».