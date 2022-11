Declarações de André André, jogador do Vitória de Guimarães, na flash interview à Sport tv, após a derrota no Estádio de Alvalade com o Sporting (3-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

«[Expulsão de Afonso Freitas mudou o jogo?] A expulsão mudou completamente a estratégia. Sabíamos que ia ser difícil, a expulsão complicou a estratégia que tínhamos montada, de seguida o Sporting faz dois golos e dificultou-nos as coisas. O Morita podia ter sido expulso numa entrada muito feia sobre o Amaro. Houve uma diferença de critérios grande. Demos tudo, gostávamos de sair com outro resultado, mas o caminho continua e quarta-feira temos mais um jogo importante numa competição que nos diz muito.

[V. Guimarães teve dificuldades em sair para o ataque no início do jogo] O Sporting é uma boa equipa, a jogar em casa ainda mais. Têm muita profundidade no corredor direito com o Porro, estavam a tirar muitos cruzamentos aí e estávamos com as linhas baixas. Sem a expulsão, as coisas poderiam ser diferentes.

[O que almejam agora?] Queremos chegar à próxima fase da Taça, vamos trabalhar e focar-nos em passar à próxima eliminatória.»