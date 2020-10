Braima Fati foi contratado pelo Vitória de Guimarães.

«Quem?», perguntará o leitor. Na verdade, este reforço para a equipa B do Vitória não seria notícia de vulto caso não se tratasse do irmão do craque do Barcelona Ansu Fati.

O médio de 22 anos foi inscrito na Liga no fecho de mercado, segundo apurou o Maisfutebol, mas não foi anunciado como reforço, por ser uma contratação para a equipa secundária dos vitorianos, podendo também ser integrado ao longo da época nos trabalhos dos sub-23.

À semelhança do seu irmão mais novo, Braima nasceu em Bissau e fez praticamente toda a formação no Barcelona, depois de uma primeira época no Sevilha.

Os irmãos Fati viveram inclusivamente em Portugal durante a infância e adolescência, respetivamente, e são primos de Malaje Fati, junior do Olivais e Moscavide, e de Ença Fati, avançado que joga há sete épocas em Portugal e que nesta temporada disputa a II Liga ao serviço do Feirense.

Ansu, que aos 17 anos brilha na equipa principal do Barcelona, esteve inclusivamente perto de reforçar o Sporting, em junho de 2019, antes de se revelar como um dos maiores talentos da formação culé.

Depois de ter integrado as equipas dos diferentes escalões do Barça, tendo sido companheiro de equipa de talentos como Riqui Puig, Braima foi emprestado nas últimas três temporadas.

Sabadell e belgas do Patro Eisden, em 2017/18, Vilafranca, em 2018/19, e Calahorra B na última época, antes de rescindir contrato com os blaugrana para assinar agora em definitivo pelo Vitória.

Mesmo sem ter entrado em ação, Braima esteve em destaque na noite de ontem da Liga dos Campeões… Tudo por culpa do festejo do seu irmão.

Ansu Fati marcou aos 42m na goleada por 5-1 sobre o Ferencvaros, num jogo em que Trincão foi titular pela primeira vez, e fez o gesto de embalar um bebé recordando a celebração que o antigo internacional brasileiro Bebeto inventou no Mundial 1994.

Ora, tendo Ansu Fati 17 anos, ficou no ar a dúvida sobre de quem seria o rebento, até se descobrir que a dedicatória era para a sua sobrinha recém-nascida.

Milena Fati Egea, a primeira filha de Ibraima, nasceu ontem em Espanha e às primeiras horas de vida tornou-se famosa, graças a um golo do tio na «Liga Milionária».