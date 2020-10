O Barcelona sofreu nos primeiros vinte minutos, mas acabou com uma goleada de mão cheia na receção ao Ferencvaros (5-1).



O conjunto húngaro, de regresso à fase de grupos mais de duas décadas depois, colocou dificuldades à equipa de Koeman, que lançou Trincão de início. O Ferencvaros teve um golo anulado e enviou uma bola à trave da baliza de Neto. No entanto, o génio de Messi surgiu e o Barça respirou.



Numa jogada individual, o argentino driblou dois adversários e só parou quando sofreu falta na área. Chamado a converter o penálti, Messi fez o 1-0 em Camp Nou.



A partir daí o Barça soltou-se e construiu uma goleada. Após uma passe sensacional de De Jong, Fati fez o 2-0 antes do intervalo. O jovem da «cantera» blaugrana abriu o livro na etapa complementar ao assistir de calcanhar Coutinho para o 3-0.



Trincão, que teve uma boa oportunidade para marcar aos 40 minutos, foi substituído por Ousmane Dembélé aos 63 minutos. Também já com Pedri em campo, o Barcelona ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Piqué: o central deixou fugir o adversário e acabou por cometer grande penalidade. Igor Kharatin aproveitou para anotar o golo de honra do Ferencvaros.



Mesmo com menos um em campo, a formação culé chegou à goleada. Com apenas 17 anos, Pedri estreou-se a marcar pela equipa principal e logo na Champions, na sequência de um grande trabalhado de Dembélé. O campeão do mundo francês aproveitou ainda para fixar o resultado final a passe de Messi.



Assim, Barcelona e Juventus lideram o grupo G enquanto Dínamo de Kiev e Ferencvaros não têm pontos.