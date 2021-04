O treinador do V. Guimarães, Bino, reconheceu nesta sexta-feira que é «altura de inverter» o ciclo negativo que a equipa atravessa na Liga, frente ao Santa Clara, no sábado, para a 27.ª jornada.

Os vimaranenses perderam os últimos cinco jogos do campeonato, consumando a segunda pior série de desaires em 76 épocas no escalão maior do futebol nacional, atrás dos seis consecutivos de 2003/04, têm o segundo pior registo da segunda volta entre as 18 equipas, com quatro pontos, e o técnico reconheceu que o plantel tem de dar a volta ao impacto anímico dos resultados mais recentes.

«Animicamente, uma série tão negativa tem sempre impacto nos jogadores, nos adeptos, na estrutura. Não era de nada disto que estávamos à espera, mas há contextos que não controlamos. É altura de invertermos este ciclo, porque estamos a lutar por chegar às competições europeias na próxima época. É com esse objetivo que vamos para os jogos que aí vêm, a começar pelo Santa Clara», disse, na videoconferência de antevisão ao desafio, citado pela Lusa.

O Vitória ocupa a sexta posição, última de acesso às competições europeias, com 35 pontos, e Bino espera que os seus atletas encontrem motivação para defrontarem um adversário que é sétimo, com os mesmos pontos.

O treinador admitiu que a equipa tem «pressão de vencer» face à classificação dos açorianos, mas vê essa circunstância como positiva, já que pode ajudar os jogadores vitorianos a focarem-se ainda mais no «objetivo primordial nesta fase».