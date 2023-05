Bruno Varela renovou contrato com o Vitória de Guimarães até 2026 e o clube minhoto encontrou uma forma original de o anunciar.

«É um pássaro? É um avião? É o Varela», pode ver-se no vídeo inspirado no «Super Homem» em que é comunicado o anúncio da prorrogação do vínculo do guarda-redes de 28 anos por mais duas épocas.