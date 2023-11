O avançado do Vitória de Guimarães, André Silva, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto (2-1), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«Agradecer a presença dos nossos adeptos, sabíamos que ia ser difícil, mas quem veste esta camisola tem de enfrentar os desafios. Entrámos fortes, devíamos ter aproveitado as oportunidades, como o FC Porto. O resultado é injusto, merecíamos a vitória.

Mérito do Diogo Costa, que tem qualidade, mas tínhamos de finalizar melhor.

[Esta exibição é uma mostra do crescimento do Vitória?] Jogar no Vitória é isto, muita raça e muita entrega, vamos assim até ao fim, somos um grupo muito forte, vamos em busca disso.»