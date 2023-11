O FC Porto garantiu os três pontos no Estádio D. Afonso Henriques, frente ao V. Guimarães (1-2), em encontro referente à 11.ª jornada da Liga 2023/24.

André Silva colocou os minhotos em vantagem, na recarga a uma grande penalidade em que permitiu a defesa de Diogo Costa (17m). O guarda-redes dos dragões foi mesmo uma das maiores figuras do encontro.

FICHA E FILME DO JOGO

Do outro lado do campo, brilhou Francisco Conceição. O esquerdino assistiu Zaidu para o golo do empate (40m) e garantiu a reviravolta portista na etapa complementar, com tento de belo efeito (59m).

Com este resultado, o FC Porto passa a somar 25 pontos, tal como o Benfica, enquanto o Sporting contabiliza 28. As duas equipas de Lisboa defrontam-se no dérbi, neste domingo.

O V. Guimarães fica na 6.ª posição, com 19 pontos.