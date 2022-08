«Vi medo nos olhos deles, eles nunca tinham experimentado tal atmosfera. Dizem que também estão à nossa espera, mas vamos ver. Nós vamos vencer, não nos vamos esconder.»

As palavras são de Lukas Grgic, médio do Hajduk Split, na antevisão ao duelo com o Vitória de Guimarães, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Mas em Guimarães, medo é uma palavra que não existe. Pelo menos é essa a garantia do técnico vimaranense, Moreno.

«Medo não existe, nem nunca existirá no nosso grupo. Temos de ter algum controlo e não incendiar as coisas. Um dos segredos será a paixão por ir lá para dentro, mas com controlo emocional elevado. O jogador do Hajduk disse o que tinha a dizer, o que não nos passou ao lado. Nesta casa não há medo, há respeito», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

O Vitória está em desvantagem na eliminatória, depois de perder por 3-1 na Croácia, mas Moreno está confiante numa reviravolta: «Não devemos querer resolver as coisas muito rápido. Temos qualidade para fazer dois golos a esta equipa, mas devemos ser muito equilibrados a nível mental. (…) Temos condições para passar, a equipa teve uma evolução depois do jogo na Croácia como se percebeu em Chaves.»

De resto, o técnico dos minhotos criticou ainda a hora do jogo, agendado para as 17h00.

«Fui jogador e sei muito bem que é diferente ter um jogo às 17:00, com 10.000 pessoas, ou às 20:30, com 20.000. Sei que há regulamentos, mas deve haver bom senso e compreensão de toda a gente. É um desabafo de quem não percebe o porquê de não se poder jogar na quinta-feira», atirou.

Varela também nega medo

Capitão de equipa, Bruno Varela também acredita numa reviravolta. O guarda-redes promete uma equipa «intensa e agressiva, com querer e qualidade».

«A declaração do jogador do Hajduk é para tentar criar picardia ou polémica, por parte de um jogador que não conhece o Vitória e a cidade de Guimarães», acrescentou.

O Vitória de Guimarães defronta o Hajduk Split esta quarta-feira, a partir das 17h00 – pode seguir aqui o jogo AO MINUTO.