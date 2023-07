O Vitória de Guimarães confirmou esta quinta-feira a saída de Ibrahima Bamba para o Al Duhail, do Qatar.

No comunicado divulgado, o emblema vimaranense não deu detalhes do montante do negócio, mas revelou que o médio/defesa italiano de 21 anos transfere-se a título definitivo e fica com um «contrato de longa duração» com o clube de Doha.

Bamba, refira-se, chegou ao Vitória em 2020, proveniente do Pro Vercielli. Começou por jogar na equipa B e nos sub-23, mas nas últimas duas temporadas fez 42 jogos pela formação principal.