O Vitória de Guimarães anunciou esta terça-feira a contratação de Pepelu, tal como o Maisfutebol já tinha escrito.

Depois do empréstimo ao Tondela, o médio espanhol volta a ser cedido pelo Levante, desta vez ao Vitória. O acordo não contempla qualquer opção de compra por parte do clube minhoto.

Segundo nota dos Conquistadores, o jovem de 22 anos já treinou às ordens do treinador Tiago.

Na temporada passada, Pepelu foi um dos destaques da campanha do Tondela na Liga, com 34 jogos e dois golos. No Vitória, substituirá Pêpê Rodrigues, médio que foi vendido ao Olympiakos.