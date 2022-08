O triunfo por 1-0 sobre o Hajduk Split não chegou para o V. Guimarães evitar a eliminação da Liga Conferência.

Apesar de os minhotos terem sofrido a primeira grande desilusão da época, Mikel Villanueva apontou pontos positivos ao desempenho da equipa. «É um orgulho, pelo menos para mim, o que a equipa fez em campo. É verdade que estamos tristes por não termos passado. Penso que merecíamos poder trabalhar. O futebol é assim. Agora temos de nos focar no campeonato, no jogo do próximo domingo, sabendo que continuando a trabalhar assim vamos conseguir coisas boas», disse o defesa venezuelano em declarações aos jornalistas.

«Somos um grupo muito jovem e estes jogos servem de aprendizagem. Temos de melhorar para o futuro e penso que temos um grande grupo», acrescentou o reforço dos vimaranenses, que fez um balanço positivo da adaptação à nova equipa. «Estou muito feliz por cá estar. A adaptação foi muito fácil, já conheço o campeonato, o clube de jogar enquanto adversário e estou muito bem.»

Jota Silva lamentou o fim prematuro da aventura europeia do Vitória. Para o ex-Casa Pia, o emblema minhoto mostrou que tinha argumentos para deixar pelo caminho a equipa croata. Entrámos para passar a eliminatória, ficando com o sentimento de que era possível. Isso ficou visto ao longo do jogo: fomos superiores em todos os momentos, marcámos cedo, fomos atrás de fazer mais golos e mesmo com menos um conseguimos estar por cima e criar oportunidades para fazer golos. De realçar a atitude de todos, de toda a equipa, dos adeptos que proporcionaram um ambiente incrível e apelar para que este ambiente esteja cá outra vez. O Vitória é muito isto, esta união entre adeptos, jogadores e toda uma cidade», notou, consiiderando também que o V. Guimarães pode aproveitar a experiência acumulada com estes jogos europeus para crescer.

«Há sempre coisas corrigir, sempre coisas a fazer bem novamente. Tirámos boas ilações destes jogos europeus. Temos de continuar a crescer, a praticar este futebol e a ganhar jogos, que é o mais importante. A nossa motivação está sempre a níveis muito elevados. Ser jogador do Vitória é estar sempre motivados para qualquer competição ou qualquer jogo. Este jogo já passou, agora temos de nos focar no jogo de domingo com o Estoril, que vamos querer vencer», rematou.