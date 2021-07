Jorge Fernandes teceu rasgados elogios a Pepa, novo treinador do Vitória de Guimarães, nestes primeiros dias de trabalho.

«Primeiras impressões de Pepa? Estão a ser boas. O mister tem muita experiência na I Liga, estamos a assimilar os processos, é para isso que se trabalha na pré-época. Mais importante de tudo é sentir o grupo unido, o grupo com paixão naquilo que está a fazer e comprometido com o trabalho do mister», afirmou o defesa-central em declarações à comunicação social antes do treino da manhã desta terça-feira, salientando sobre as mudanças que tem sentido nestes primeiros dias: «Temo-nos focado muito nos aspetos físicos e táticos, mas o que salta mais à vista é a paixão que o mister tem, a exigência e como passa essa mensagem para nós. Agora, resta-nos a nós, atletas, dar o nosso melhor.»

O central de 24 anos falou também sobre a má segunda volta na época passada, para referir que «o mais importante é corrigir esses erros e não voltar a repetir». Sobre a possibilidade de Borevkovic vir a reforçar o V. Guimarães, Jorge Fernandes não se alongou sobre o eventual parceiro: «Apesar de haver vários nomes apontados ao Vitória, como é normal, em relação a isso acho que me passa um bocado ao lado. O que posso dizer é que eu também tenho bons parceiros aqui comigo e que quem vier vem para ajudar e assumir o compromisso com o grupo.»