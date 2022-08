O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, em declarações reproduzidas pela Lusa na conferência de imprensa após a vitória frente ao Desp. Chaves (1-0), em jogo da primeira jornada da Liga:

«Bom jogo, para uma primeira jornada, com duas equipas com intenções positivas. Reconhecíamos antes do jogo, e reconhecemos hoje, que o Desp. Chaves tem realmente jogadores muito interessantes, que nos criaram alguns problemas. Até ao minuto 80, em que o Alfa é expulso, pareceu-nos que o Vitória foi sempre mais equipa. Tivemos algumas dificuldades na primeira parte e a felicidade do golo do Desp. Chaves estar fora de jogo e termos marcado poucos minutos depois.

Faltou-nos eficácia ofensiva para fazer o segundo golo e não sofrermos como sofremos. Com as expulsões é normal a reação que a equipa teve, depois é o que gosto no grupo de trabalho, espírito de sacrifico fantástico, à imagem do Moreno. A vitória é justa frente a um adversário competente que não tenho dúvidas que vai fazer uma boa época.

É pena não que não possamos desfrutar da vitória durante a toda a semana pois temos já jogo na quarta-feira [para a Liga Conferência Europa]. Mas preparar os jogos em cima das vitórias ajuda e merecemos por tudo o que se tem passado. Devemos e merecemos desfrutar estes três pontos, mas temos decomeçar a pensar no Hajduk Split. Acredito que este grupo vai dar uma boa resposta na quarta-feira.

Preferia ter acabado o jogo com 11 e ter o grupo disponível para a próxima jornada, mas nunca olho para as ausências, porque permite que outros atletas apareçam. Vamos apresentar uma equipa competitiva com o Estoril.»