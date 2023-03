Moreno, treinador do V. Guimarães, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 5-1 no Estádio da Luz:

[Concorda que o Vitória foi audaz, mas que essa audácia teve como consequência uma goleada?]

«Concordo. Sabemos que se quisermos pressionar, temos de equilibrar atrás. Pelo critério com que o Benfica consegue sair de uma primeira fase de pressão nossa. E foi isso que aconteceu.

Foi uma vitória justa do Benfica, mas por número exagerados, na minha opinião, mas quando se perde por estes números há que dar os parabéns ao adversário pela vitória.»

«Podíamos vir ao Estádio da Luz, baixar as linhas e a jogar em transição, mas não era o que queríamos e não foi isso que fizemos. Mas sabemos que pela qualidade do Benfica e também por alguma imaturidade nossa, poderíamos correr estes riscos.

Quando digo que os números são exagerados é forma como o Benfica faz os golos. Foram golos estranhos.

Queríamos ter mais bola, mas não conseguimos. Perdemos três pontos, ganhámos um atleta: o Tomás Händel esteve muito tempo parado e entrou. Percebemos todos que é um atleta que nos vai ajudar neste último terço do campeonato.»

«O que pedimos à equipa era que no momento de pressionar, e se tivesse de ser alto, o fizéssemos como um bloco. Só que um bloco muito junto. E foi isso que não aconteceu. Não é muito normal e o Benfica fez golos em transições. O que não é muito normal aqui. Uma das nossas falhas foi abrir muito o bloco.»

[Permeabilidade do Vitória esteve relacionada com a ausência do Bamba e a necessidade de baixar Dani Silva para terceiro central?]

«Não relaciono o resultado com a ausência do Bamba. Seria injusto para com os atletas que estiveram em campo. Percebemos a importância que o Bamba tem no nosso grupo, mas nunca nos agarramos a ausências. O Dani fez o que lhe foi pedido, e bem.»

[Faltou um pouco de coragem para poder ferir o Benfica?]

«Não se trata de falta de coragem. Trata-se da forma agressiva que o Benfica incute. Não tivemos esses espaços. Não foi falta de coragem. Foi um desconforto do resultado que depois cria desconforto aos atletas em campo. Quem jogou, percebe o que é estar nestes ambientes e o que é começar o jogo com uma desvantagem da forma como foi. O primeiro golo é um ressalto e passado uns minutos é da forma que é: não é penálti, não me quero agarrar a isso, mas cria desconforto. Trata-se de falta de conforto no jogo, pelo ambiente que está no estádio e por alguma imaturidade de alguns jogadores que pisaram pela primeira vez o Estádio da Luz. Continuo muito orgulhoso dos nossos atletas.

Hoje é dia de dizer isto: se no início da época nos dissessem que teríamos 40 pontos nesta jornada, ninguém acreditava. Foram estes jogadores que conseguiram ter estes 40 pontos. Não vai ser este resultado que nos vai fazer desconfiar destes atletas, pelo contrário.»