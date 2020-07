O médio sul-coreano Kim Jung-Min é reforço do V.Guimarães, depois de ter deixado os austríacos do RB Salzburgo, clube em que jogou apenas pelos juniores.

O jogador de 20 anos viveu sucessivos empréstimos nas quatro época no emblema austríaco. Durante três temporadas esteve no Liefering, clube satélite do Salzburgo, e no último ano jogou na primeira divisão austríaca, ao serviço do Admira Wacker, contando ainda com várias internacionalizações pelas seleções jovens do seu país.

Em 2019, pela seleção sub-19, participou na final do campeonato do mundo, que a Coreia do Sul viria a perder por 3-1 frente à Ucrânia. Nos minhotos, Kim terá contrato válido até 2024.