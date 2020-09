Nelson da Luz é o mais recente reforço do Vitória de Guimarães, anunciou esta sexta-feira o emblema vimaranense.

O internacional angolano chega a Guimarães a custo zero, proveniente do 1.º de Agosto, e o Vitória fica 85 por cento dos direitos económicos do extremo.

Nelson da Luz assinou contrato com os Conquistadores até à época 2024/25.

«Quero registar o meu nome aqui. Quero representar Angola no Vitória, mostrar que os angolanos são bons. Vou dar o meu máximo, ajudar a equipa e alcançar os objetivos do Vitória. Estava muito ansioso, estava muito contente por saber que ia representar o Vitória, uma das melhores equipas de Portugal», disse o jovem de 22 anos, em declarações ao clube do Minho.