João Aroso, treinador-adjunto do V. Guimarães, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting por 2-0:

[O golo anulado por sete centímetros a fechar a primeira parte mexeu com a equipa?]

«Esse é o detalhe essencial. O facto de termos esse golo anulado a fechar a primeira parte. Sete centímetros, é o que é. É o futebol que temos hoje em dia, mas não adianta falar muito sobre isso.

Os jogadores sentem que marcaram e depois, do ponto de vista emocional, é difícil superar. Não é fácil fazer golos ao Sporting, uma equipa muito bem preparada. A equipa fez uma primeira parte muito competente e chegar ao intervalo a ganhar era um reforço muito grande do trabalho que fizemos durante a semana e que os jogadores cumpriram muito bem. Não é fácil limitar as dinâmicas ofensivas de uma equipa como o Sporting, que tem uma variabilidade de jogo muito grande.

O golo anulado a terminar a primeira parte e levar o golo logo a abrir a segunda parte tem um peso muito grande naquilo que foi uma quebra anímica. É essencial, para defrontar uma equipa da qualidade do Sporting, além da qualidade tática e estratégica, estarmos a top do ponto de vista emocional. Foi evidente que quebrámos animicamente e pagámos um bocadinho essa fatura.

O segundo golo acontece numa fase em que estamos claramente a pressionar alto, sabendo que corremos riscos mais atrás.»