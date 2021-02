Mikel Agu foi convocado pelo V. Guimarães para o jogo deste sábado com o Rio Ave.

O médio nigeriano está recuperado de uma entorse no joelho direito contraída a 7 de novembro na receção ao Sporting e acabou por ficar afastado das opções por um período de três meses.

Mikel Agu, de 27 anos, poderá assim regressar à competição e cumprir, diante dos vilacondenses, o sétimo jogo da época.

Para este jogo, o V. Guimarães também já poderá contar com André André, que falhou o jogo anterior, diante do Belenenses, por castigo. Regressa também Janvier. O guarda-redes Celton Biai surge no lugar de Jhonatan e saem da convocatória de 23 jogadores André Amaro, Tomás Handel, Luís Esteves e Lyle Foster.

A lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Suliman e Gideon Mensah.

Médios: Wakaso, Mikel Agu, Pepelu, André André, Miguel Luís, Janvier e André Almeida.

Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Noah Holm, Bruno Duarte e Óscar Estupiñán.