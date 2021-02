O Conselho de Disciplina abriu um processo de inquérito ao Sporting, após queixa apresentada pelo Benfica, por ter recorrido aos tribunais comuns e por uma eventual utilização irregular de João Palhinha.

A documentação foi enviada esta sexta-feira para a Comissão de Instrutores da Liga, a qual vai agora fazer a instrução do processo, antes de devolver o caso à Federação para uma decisão.

Ora se for dado como provado que o Sporting utilizou irregularmente João Palhinha, o clube leonino corre o risco de ser penalizado com a derrota no dérbi com o Benfica, em que utilizou irregularmente João Palhinha, punição à qual se soma ainda a subtração de entre dois e cinco pontos na classificação.

Segundo o regulamento disciplinar, no seu artigo 78, «o clube que, em jogo oficial, utilize jogadores mediante a sua inclusão na ficha técnica que não estejam em condições regulamentares de o representar será punido (...) no caso de provas por pontos, com as sanções de derrota e de subtração de pontos a fixar entre o mínimo de dois e o máximo de cinco pontos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 25 UC e o máximo de 100 UC», pode ler-se.

No mesmo artigo 78, mas no número dois, refere-se que são considerados impedidos de jogar «os jogadores punidos com a sanção de suspensão ou suspensos preventivamente», entre outros casos.

Refira-se, por fim, que depois do dérbi com o Benfica, João Palhinha já foi utilizado nos jogos com o Marítimo e o Gil Vicente, ambos para a Liga, restando saber qual poderá ser também a interpretação do Conselho de Disciplina em relação à participação do médio nestes encontros.