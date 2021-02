O Sporting voltou a treinar esta sexta-feira, com vista à preparação do jogo com o Paços de Ferreira, relativo à 19.ª jornada da Liga.

Em Alcochete, Ruben Amorim contou com todo o plantel à disposição. Segundo pode ler-se no site dos leões, os jogadores responderam «com entrega e afinco à exigência de mais um treino de preparação».

A formação verde e branca volta a treinar este sábado, a partir das 10h00. O encontro com o Paços está agendado para segunda-feira, às 20h15, em Alvalade.