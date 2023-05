António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, garante que Moreno vai continuar a comandar a equipa técnica na próxima temporada. Numa entrevista ao Guimarães Digital, o dirigente recorda que o atual treinador tem mais um ano de contrato e assegura que o irá cumprir em 2023/24.

O Vitória está nesta altura no quinto lugar, com 53 pontos, e já garantiu a qualificação para as competições europeias, a primeira nos últimos 25 anos, uma vez que o Desportivo de Chaves não fez a pré-inscrição e está fora da luta por uma vaga na Liga Conferência.

«Quero acreditar que para o ano será igual ou melhor. Vim para o Vitória para ver um sorriso nas pessoas e o orgulho cada vez maior no clube. Foi um dia importante porque nos qualificamos, mas ainda temos muita fome e agora queremos acabar a época da melhor forma possível. Tivemos fases melhores e fases piores, queríamos mais, mas estamos muito satisfeitos», destacou o dirigente.

Moreno passou por momentos complicados esta temporada e chegou mesmo a confrontar os jogadores do plantel, mas tem inteira confiança da parte da direção. «É alguém que tem muita capacidade, em quem acreditamos muito. É alguém que se preocupa com os detalhes, um homem sério, coerente, que sabe gerir uma equipa, que tem uma capacidade de comunicar muito forte. Estamos muito satisfeitos, acaba por fazer uma grande época depois de pegar na equipa já em final de pré-época. A equipa técnica é excelente e queremos continuar a melhorar com o Moreno», destacou o presidente do Vitória.

Neste sentido, António Miguel Cardoso adianta que Moreno está já a preparar a próxima temporada. «Claro que sim, para mim esse assunto esteve sempre resolvido», acrescentou.

Mesmo que o treinador não tivesse contrato, António Miguel Cardoso garante que o projeto passa pela continuidade de Moreno. «Com certeza. Nunca nos passou pela cabeça algo contrário, mesmo em períodos onde os resultados não estavam a correr tão bem. Não entramos em ondas emocionais. Vamos analisando o trabalho mês a mês, de dois em dois meses, é óbvio que o futebol pode mudar e aparecer uma grande equipa internacional que venha buscar o Moreno e temos que nos adaptar, mas o nosso projecto para a próxima época é com o Moreno», referiu ainda.