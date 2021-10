O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, afirmou que a sua equipa quer «ganhar bem» ao Marítimo, frisando a exigência que existe no clube vitoriano.

«Nesta casa, neste balneário, nesta equipa técnica, vimos de duas vitórias, mas ninguém está satisfeito. Queremos ganhar, mas queremos ganhar bem. É bom estarmos no sorteio da Taça [de Portugal], [hoje], mas isso não chega. Queremos mais e melhor. Queremos os três pontos, mas também queremos mostrar concentração e rigor. Queremos jogar bem», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

O Marítimo chega a este encontro depois de ter sido eliminado na Taça de Portugal, mas Pepa elogia um adversário com «bons executantes» e um treinador, Julio Velázquez, que «conhece muito bem» o futebol português.

O técnico vimaranense falou ainda sobre a tendência do conjunto de Guimarães baixar a performance com o passar do tempo durante os jogos.

«A concentração requer algo muito específico. A concentração cansa. Um jogador de xadrez tem todas as condições para não se cansar, pois está sentado, mas acaba um jogo exausto. Mesmo quando a bola está longe, é preciso manter os equilíbrios. Se a bola estiver fora do campo, pode ser um momento de ‘esfregar’ o olho, mas não dá. O foco tem de estar sempre no limite», defendeu.

Jorge Fernandes, Sílvio, Gui e Herculano são baixas confirmadas para a receção do Vitória ao Marítimo, esta sexta-feira, a partir das 20h15.