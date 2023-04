Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Boavista em jogo da 27.ª jornada da Liga:

«O Boavista esteve melhor na primeira parte e nós muito melhor na segunda. Tivemos dificuldade no controlo de profundidade. Ao intervalo corrigimos, tentámos passar tranquilidade aos atletas e a equipa respondeu. Fizemos o golo do empate, mas depois sofremos o segundo num lance que nasce de uma bola parada a nosso favor, que não é batida como devia ser. Não estávamos equilibrados como devíamos. Os erros foram nossos. Há que crescer. Fica a sensação de um resultado injusto. Na primeira parte estávamo-nos a precipitar. O que disse ao intervalo foi para os jogadores perceberem onde estávamos os espaços e eles fizeram isso. Criámos oportunidades até para ganhar o jogo. Agora, dizer isto depois de perder parece demasiado. Não podemos cometer erros como cometemos. Quatro jogos seguidos sem ganhar é mau para o clube. Os adeptos saem de cá desiludidos, quero agradecer o apoio deles.

«Ambição europeia existe pelo passado do clube, mas temos de ser conscientes e perceber o presente. Por responsabilidade nossa pusemo-nos neste lugar. As contas fazem-se no final da época. Não nos queremos focar muito na questão europeia. O Vitória tem um grande passado e é um histórico. Mas queremo-nos focar no nosso presente e isso é melhorar o nosso jogo e realmente não cometer tantos erros.»