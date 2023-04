FIGURA: Makouta

O operário que faz mover as roldanas da máquina do Bessa no setor intermediário é capaz também de produzir uma bela obra de arte. Makouta marcou o golo da vitória a quatro minutos dos 90, provocou a euforia nas bancadas e até dançou para o público ao som de «Freed from desire», que ecoa nos altifalantes do Bessa a cada celebração. Um golaço a premiar mais uma exibição muito sólida, a fazer valer a sua capacidade física para segurar as pontas no meio-campo a par do mais refinado Seba Pérez.

--

MOMENTO: minuto 86, golaço e xeque-mate

Makouta ajeitou a bola, partiu para ela e… golaço! As bancadas do Bessa explodiram no festejo de um golo que aos 86m decidiu o triunfo para o Boavista, depois de uma sequência negativa de três derrotas consecutivas. 2-1. Golaço e xeque-mate. Assim se decide um clássico do futebol português.

--

OUTROS DESTAQUES:

Bracali

Não é Salvador de nome, como Agra, mas assumiu em pleno esse papel. Bracali teve uma mão cheia de excelentes intervenções e foi determinante para que o Boavista não sofresse mais. Só não pôde evitar o lance em que André André surgiu na sua cara a desviar para o golo vitoriano. Uma boa exibição, a provar porque aos 41 anos continua a ser o dono da baliza do Bessa.

Salvador Agra

Dá tudo o que tem enquanto as pernas durarem. Esta noite, duraram até aos 78m, quando saiu com câimbras para dar lugar a Luís Santos. Até lá, a raça caxineira notou-se a cada disputa de bola. Agra lutou e foi premiado logo aos 20m, ao aparecer na área e a disparar forte para inaugurar o marcador. O segundo golo consecutivo – e o terceiro na temporada.

--

André André

O capitão apontou o caminho, mas o golo apontado à passagem da hora de jogo foi insuficiente para evitar a derrota vimaranense. André André marcou, pautou o jogo na zona intermediária e tentou liderar a equipa na recuperação. Sem sucesso. Ainda assim, uma boa exibição.

Anderson Silva

Destaque, mas pela negativa. Anderson teve nos pés um par de excelentes ocasiões para marcar. Não o fez. Falhou, sobretudo no segundo tempo, e essa ineficácia acaba por penalizar o Vitória no resultado.