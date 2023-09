Paulo Turra, treinador do Vitória, em declarações aos jornalistas após o Benfica-V. Guimarães:

«O golo que sofremos foi uma infelicidade, mas foi principalmente a expulsão que deixou tudo a desejar no aspecto do planeamento. Foram 70 minuto a jogar com um a menos contra um adversário de qualidade. Mas não mudámos a nossa ideia.

Tivemos a primeira bola do jogo, uma bola no ferro. Em impedimento, mas tivemos. (…) Na segunda parte tivemos alguns momentos e um golo anulado.

É um processo, um começo de trabalho e temos muita confiança. Agradecer aos adeptos e pedir-lhes desculpas pelo resultado que tivemos.

Já estamos a pensar no próximo adversário, o Tondela [Taça da Liga], e vamos fazer um belíssimo jogo.»

[Sobre a expulsão de João Mendes. O que lhe parece?]

«Parece que levantou a perna um pouco alto e pegou no rosto do adversário. Eu estava de costas e não vi.»

[Vitória entrou na Luz com uma atitude muito positiva. É esse o Vitória que quer?]

«Não é esse Vitória que quero. Quero muito mais e podemos muito mais. Pela estrutura que o Vitória nos oferece, queremos, podemos e vamos fazer muito mais.»

[Sobre o apoio dos adeptos, que continuaram a cantar mesmo quando a equipa perdia por 4-0]

«É de emocionar a atitude que os adeptos do Vitória tiveram. Mas para quem é vitoriano não é novidade. Cantaram durante muito tempo e a equipa estava a perder. É por isso que o Vitória é um clube especial, único no futebol português. Essa paixão gera um ambiente fantástico.

[Sente que ficou a faltar alguma peça a este Vitória antes do fecho do mercado?]

«Estou muito satisfeito com o plantel que o Vitória me disponibiliza hoje. Chegando reforços ou não, este grupo tem capacidade. Chegámos à Luz e impusemos desde o início um ritmo muito forte. Vamos fazer do Vitória uma equipa muito forte e intenso. Já estamos a fazer isso.»