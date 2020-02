FIGURA: João Carlos Teixeira (V. Guimarães)

Excelente jogo do médio vimaranense que, com espaço, pôde demonstrar toda a sua qualidade. Ator principal na maior parte das jogadas de perigo do Vitória, com várias assistências, João Carlos Teixeira ainda fez o gosto ao pé por duas vezes, assinando uma fantástica exibição.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Anderson

As coisas já estavam difíceis para os de Famalicão, pois ao quarto de hora já perdiam por 2-0. Ainda assim, na memória deveria estar o jogo da jornada anterior, quando os famalicenses venciam ao intervalo pelo mesmo resultado e o Rio Ave ainda conseguiu empatar. Contudo, de difícil passou a (quase) impossível com a expulsão de Anderson. O avançado brasileiro levantou os pitons e atingiu a canela de Florent. Fábio Veríssimo mostrou o amarelo, no entanto, após consultar o VAR, corrigiu e expulso-o.

OUTROS DESTAQUES

Edwards (V. Guimarães): Depois de acertar com estrondo na barra, no primeiro tempo, abriu o livro na segunda parte. Encostado ao flanco direito, pôs a cabeça em água aos defesas famalicenses e ainda bisou na partida.

Pêpê (V. Guimarães): Sempre muito ativo no meio campo, dá qualidade técnica ao meio campo do Vitória de Guimarães, mas é o primeiro a defender quando assim é necessário. Marcou o quarto golo dos vimaranenses, provocando uma debandada de adeptos na bancada.

Ofori (Famalicão): É difícil encontrar um jogador que esteve em destaque na turma famalicense. Ofori leva o prémio por ter sido o único a conseguir incomodar o tranquilo guarda-redes do Vitória, Douglas.