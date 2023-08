Um histórico do futebol português, o Vitória de Setúbal está hoje no Campeonato de Portugal, mas continua a ter uma massa associativa como poucos.

Prova disso é a cerimónia de apresentação do plantel sadino, que decorreu na noite de quarta-feira, na Feira de Sant’Iago.

É que foram centenas as pessoas que se juntaram para saudar os jogadores que vão representar o Vitória na temporada 2023/24, na Série D do Campeonato de Portugal. Jogadores esses que, diga-se, juntaram-se à festa e cantaram com os adeptos.

Ora veja os vídeos partilhados pelo Vitória: