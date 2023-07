O V. Setúbal anunciou a contratação de Zé Pedro, que vai orientar na próxima época a equipa recém-despromovida Campeonato de Portugal, quarto escalão.

Esta será a segunda passagem do antigo médio por Setúbal. Antes, representou os sadinos de 2019 a 2013, as últimas épocas enquanto futebolista no principal escalão do futebol nacional.

Depois de pendurar as chuteiras, Zé Pedro iniciou-se como treinador em 2014/15 no Alcochetense, tendo depois sido adjunto de Silas no BSAD, no Sporting, no Famalicão e no AEL Limassol, de Chipre. Na época passada orientou o BSAD, não conseguindo evitar a despromoção à Liga 3.