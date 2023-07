O internacional sérvio Sergej Milinkovic-Savic é o mais recente nome associado ao futebol saudita e o presidente da Lazio já dá o jogador como perdido. Em entrevista ao Tag24, o líder dos biancazzurri não revelou se o Al Hilal de Jorge Jesus é o clube interessado, mas admitiu que o médio quer sair.

«Não sei nada sobre o Milinkovic na Arábia e acho que nada está feito. De momento não assinei nada», começou por dizer Claudio Lotito.

«Disseram-me que há uma oferta que vale muito para o jogador e menos para o clube. Milinkovic pediu para sair. Não é um problema de relacionamento com o clube, mas da sua cabeça. E nem foi um problema de dinheiro connosco: ele queria uma mudança de cenário. Não quero desistir dele, mas se ele quiser ir, não o prendo. Nós vamos fortalecer-nos», acrescentou.

Lotito garantiu que a Lazio estava disposta a renovar e aumentar o jogador, mas considera que o projeto saudita foi mais atrativo e veio ao encontro do desejo do sérvio.

«Não sei se é um problema de estímulos: se alguém quer ir para a Arábia, o estímulo é só dinheiro», vincou.

«Tentei mantê-lo até ao último minuto, mas quando alguém me pede para sair por causa de um assunto pessoal, o que posso fazer? Estávamos dispostos a renovar o contrato e aumentá-lo. Tenho uma boa relação com ele, mas, no final das contas, o jogador decide o que quer fazer da vida. Ele ligou-me a implorar para eu deixá-lo ir. Esta oferta ainda não chegou. Quando o contrato for assinado e o pagamento chegar, será feito. Assumi um compromisso com o rapaz: se chegasse uma oferta normal à Lazio, ele poderia ir. A oferta é inferior a 50 milhões, um pouco menos. Este é um ato de fé que estou a dar o jogador por um compromisso que assumi», concluiu.

Milinkovic-Savic, de 28 anos, tem mais uma temporada de contrato com a Lazio. Na última época, marcou 11 golos e somou oito assistências em 47 jogos.

O médio, refira-se, é filho de Nikola Milinkovic, que jogou no Desportivo de Chaves e no Alverca na década de 90.