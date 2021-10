Os sócios do Vitória de Setúbal aprovaram, nesta sexta-feira, em Assembleia Geral, a alienação de 89 por cento da participação do clube e da VITORIAPART SGPS, SA no capital da SAD.

A proposta foi ratificada com 95 por cento dos votos, correspondentes a 289 dos 304 sócios votantes.

A maioria do capital da SAD passa assim para a posse do gestor Hugo Pinto, de 34 anos, que tem negócios na área imobiliária, hotelaria, organização de eventos, entre outros.

«Estamos aqui com uma missão e um objetivo em mente. O Vitória é um diamante em bruto, com um potencial enorme. Temos um grande desafio pela frente e neste momento só temos de agradecer a todos os que votaram neste projeto. Queremos pôr o Vitória na I Liga em três anos, independentemente de sabermos que há um processo em Tribunal, vamos sempre ter plantéis com esse propósito», garantiu Hugo Pinto, em declarações à agência Lusa.