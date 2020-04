O V. Setúbal deverá voltar aos treinos na próxima segunda-feira.

Esta sexta-feira, jogadores, equipa técnica e restante staff da equipa sadina farão testes de rastreio à Covid-19 a partir das 09h00, cabendo depois ao departamento médico do clube dar luz verde para regresso aos treinos no início da próxima semana, que acontecerá se os resultados dos testes forem negativos.

Recorde-se que, entre as equipas do principal escalão do futebol português, Sporting e Sp. Braga já regressaram aos treinos, sendo que Benfica e V. Guimarães já informaram que vão fazê-lo na próxima segunda-feira, tal como o V. Setúbal.